Руководство ФРГ подвергает свою страну реальной опасности ударов со стороны России.

Об этом в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену заявил швецарский историк Даниеле Гансер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира скептически отнесся к истории с якобы росссийким дроном в аэропорту Лейпцига.

«К чему эта история с лейпцигским дроном? Неужели кто-то действительно хочет повторить опыт Гитлера — вести войну против Советского Союза и проиграть? Этот опыт уже был получен, вопрос закрыт. Наполеон тоже вел войну против России и проиграл. Нет нужды испытывать это снова со всеми вытекающими страданиями.

Сейчас необходимо заявить: Украина должна быть нейтральной, она не должна вступать в НАТО, и в конечном счете Германия не должна посылать оружие и миллиарды Украине, потому что этих миллиардов не хватает здесь», – сказал историк.