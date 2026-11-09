«Мерц танцует на вулкане. Хочет повторить опыт Гитлера» – швейцарский историк
Руководство ФРГ подвергает свою страну реальной опасности ударов со стороны России.
Об этом в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену заявил швецарский историк Даниеле Гансер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гость эфира скептически отнесся к истории с якобы росссийким дроном в аэропорту Лейпцига.
«К чему эта история с лейпцигским дроном? Неужели кто-то действительно хочет повторить опыт Гитлера — вести войну против Советского Союза и проиграть? Этот опыт уже был получен, вопрос закрыт. Наполеон тоже вел войну против России и проиграл. Нет нужды испытывать это снова со всеми вытекающими страданиями.
Сейчас необходимо заявить: Украина должна быть нейтральной, она не должна вступать в НАТО, и в конечном счете Германия не должна посылать оружие и миллиарды Украине, потому что этих миллиардов не хватает здесь», – сказал историк.
Он раскритиковал канцлера Фридриха Мерца, который заявил, что считает правильным, если Украина будет наносить удары вглубь России полученным от Германии оружием.
«Я читаю это и думаю: «Дружище, ты подвергаешь Германию опасности ответных ударов, которые ты не сможешь отразить». Как можно так вставать в позу и одобрять удары Зеленского вглубь России, уповая на то, что русские нас не атакуют? Это танец на вулкане», – предупреждает Гансер.
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