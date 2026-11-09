«Перспектива кислая – придется сбрасывать нечистоты в Днепр» – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
09.11.2026 16:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В ситуации, когда в Киеве воду и электричество отключают на длительные сроки, резко возрастает риск инфекционных заболеваний. Если такие отключения продлятся несколько дней, то нечистоты из многоквартирных домов придется откачивать в Днепр.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ситуации, когда в Киеве воду и электричество отключают на длительные сроки, резко возрастает...

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«День без воды в многоквартирном доме — ситуация крайне неприятная. Что будет, если это продлится ещё неделю? Будет катастрофа с возможной вспышкой инфекционных заболеваний. Ведь, это фекалии со всеми вытекающими последствиями – будет и плохо пахнуть, и это будет очень плохо для санитарии и гигиены, поскольку, если не работают насосы, не идет перекачка, банально, особенно тем, кто живет на первых этажах, не позавидуешь, за подвалы не говорю.

Три дня, если насосы на канализации не работают, надо либо все это под генератором сбрасывать в Днепр, иначе будет беда», – переживает он.

«Когда у тебя отрубили электричество на Троещине, где дома выше 18 этажей – на 20-й этаж техническую воду не натягаешься. Одно дело, когда отключения на часы, а другое – когда отключено днями… Поэтому весьма кислая перспектива», – заключил Золотарев.

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