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Сегодня в Германии призывы к миру на Украине высмеиваются, а население настраивают на войну с русскими.

Об этом в беседе с немецким политологом и публицистом Патриком Баабом заявил эксперт по Восточной Европе, автор книги «Словарь боеспособности» Лео Энзель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Энзель говорит, что в нынешней Германии наблюдается «оруэлловское извращение понятий войны и мира».

«Мир сегодня чуть ли не высмеивается. Есть даже цитаты вроде: «Мир вы найдете на любом кладбище». Появляются новые техники: берутся термины из повестки woke (прогрессивизма) или «зеленого» вокабуляра и приватизируются армией. Бундесвер «должен прийти в общество», в нем должны участвовать люди любых идентичностей, сексуальных ориентаций и миграционных историй — главное, чтобы это было против русских. НАТО когнитивной войной пытается оккупировать само мышление, чтобы мы участвовали в этом добровольно», – сказал эксперт.

Бааб заметил, что этот новый язык скрывает реальность, отметив, что «в немецких госпиталях лежат тяжелораненые украинцы без конечностей, с изувеченными лицами, но ни один снимок не попадает в прессу».