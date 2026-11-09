От немцев скрывают ужасы украинской войны, не показывая безногих ВСУшников – Лео Энзель

Игорь Шкапа.  
09.11.2026 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Сегодня в Германии призывы к миру на Украине высмеиваются, а население настраивают на войну с русскими.

Об этом в беседе с немецким политологом и публицистом Патриком Баабом заявил эксперт по Восточной Европе, автор книги «Словарь боеспособности» Лео Энзель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня в Германии призывы к миру на Украине высмеиваются, а население настраивают на войну...

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Энзель говорит, что в нынешней Германии наблюдается «оруэлловское извращение понятий войны и мира».

«Мир сегодня чуть ли не высмеивается. Есть даже цитаты вроде: «Мир вы найдете на любом кладбище». Появляются новые техники: берутся термины из повестки woke (прогрессивизма) или «зеленого» вокабуляра и приватизируются армией.

Бундесвер «должен прийти в общество», в нем должны участвовать люди любых идентичностей, сексуальных ориентаций и миграционных историй — главное, чтобы это было против русских. НАТО когнитивной войной пытается оккупировать само мышление, чтобы мы участвовали в этом добровольно», – сказал эксперт.

Бааб заметил, что этот новый язык скрывает реальность, отметив, что «в немецких госпиталях лежат тяжелораненые украинцы без конечностей, с изувеченными лицами, но ни один снимок не попадает в прессу».

«Я как-то написал эссе «Война без воинов». Мы не видим ампутированных людей, не видим солдат — будь то украинец или русский — у которых вываливаются внутренности и которые зовут мать.

Существует своего рода межгосударственная коалиция правителей, военных и публицистов — от Германии до России — у которых есть интерес скрывать, что такое война на фронте на самом деле.

А наши журналисты с радостью подыгрывают. В медиа царит двойная мораль.

Когда радио комментирует события, в одном случае это «агрессивная война России», а в другом (про действия Запада или союзников) — просто «военные действия». Это называют «опекаемым мышлением», чтобы слушатель сразу понимал, кто здесь «хороший», а кто «плохой», – заявил Энзель.

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