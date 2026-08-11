Пашинян готовит арест главы Армянской Церкви накануне предательского запуска «коридора Трампа»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Армении впервые за тысячелетний период к суду привлекли Католикоса всех армян Гарегина II и еще шесть епископов. Тяжбу по заданию режима Никола Пашиняна затеял один из священнослужителей – якобы за незаконное отрешение от должности. В итоге власти не только восстановили епископа Геворка Сарояна, вмешавшись во внутрицерковные дела, но и сфабриковали уголовное дело против главы Армянской Апостольской Церкви в рамках кампании по её расколу.

Оппозиционные силы и депутаты двух фракций устроили акцию протеста у стен здания суда в Эчмиадзинне. Судья Акоп Манукян в начале процесса сразу же взял самоотвод. Это вызвало воодушевление у всех собравшихся. На обратном пути состоялось многотысячное шествие во главе с Гарегином II до собора, где прошел молебен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Константинопольское патриаршество (ААЦ) выступило с осуждением судилища, назвав действия светских властей «оскорблением чести и достоинства Армянской Церкви» и высказав однозначную поддержку Католикосу. То есть, план Пашиняна на внесение разлада внутри Церкви тут явно не сработал, вызвав обратную реакцию сплочения паствы и иерархов вокруг Гарегина II.

В этой ситуации у официального Еревана просто не остаётся других методов, кроме открытого ареста Католикоса, что может произойти в ближайшее время. В стране не прекращается волна репрессий и устанавливается прозападная либеральная диктатура. Ранее наблюдатели назвали этот процесс «формированием Пашиняном обменного фонда» из фактических заложников для осуществления давления на Кремль.

Известный армянский политолог и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян поясняет: главная цель Запада – поставить Армянскую Апостольскую Церковь под контроль Рима.

«Кампания против Католикоса всех армян – это попытка лишить Армянскую Апостольскую Церковь самостоятельности и подчинить ее западным религиозным центрам. Это часть войны Запада против Православия. Арест Католикоса – абсолютно реалистичный сценарий развития событий, так как другими методами убрать Католикоса не получается», – отметил эксперт.

Он уверен: нынешний режим пойдёт сейчас на любые преступления, чтобы сломить сопротивление Церкви — единственного оставшегося института национальной самоидентификации армян.

На этом фоне Никол Пашинян продолжает юлить на совещаниях ЕАЭС, фактически отказываясь от проведения референдума с определением дальнейшего пути под предлогом того, что пока официально Ереваном не ставился вопрос о вступлении в ЕС, не подавался запрос, и процедура предоставления статуса кандидата не запущена. И это несмотря на то, что был принят специальный закон о стремлении вступления в Евросоюз!

Очевидно, что таким образом он пытается выиграть время и усидеть одновременно на двух стульях, получая преференции, а также снова взвалить всю вину за разрыв на Россию.

Параллельно Ереван судорожно пытается запустить «маршрут Трампа» и восстановить подъездные железнодорожные пути с Азербайджаном и Турцией.

На днях Пашинян созванивался с американским президентом. Затем премьеру Армении позвонил уже Ильхам Алиев, который напомнил о годовщине Вашингтонского саммита, где подписали декларацию «о скором заключении мира». Сейчас США и Баку додавливают Ереван на подписание уже окончательного неравноправного договора. Так Армения превратится в логистический протекторат Запада и «тюркского мира».

Поэтому Пашинян и спешит расправиться с Католикосом, чтобы окончательно уничтожить сопротивление процессу ликвидации армянской государственности.