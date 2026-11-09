Товкач рассказал, как быстро поставить на место поляков и прибалтов

Максим Столяров.  
09.11.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1191
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


России нужно найти и поддержать «балтийских хуситов», которые проучат зарвавшихся прибалтов и поляков.

Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно найти и поддержать «балтийских хуситов», которые проучат зарвавшихся прибалтов и поляков. Об...

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«Ущерб от ударов по Петербургу, конечно, был, но это прежде всего медийка, потому что ну каких-то значимых разрушений они не нанесли. Сравнить там удары наши, которые уже продолжаются месяц, и с гораздо большими мощностями боевых частей, и со специальными боевыми частями, которые режут ванты, и просто дрон – это немножко не то.

Тут гораздо интереснее, откуда дроны летели по Питеру. И там все сходится, что, как минимум, Прибалтика, а может быть и Польша, предоставили свое воздушное пространство, хотя прибалты нам честно обещали так больше не делать после последнего раза.

А то и запускалось с их территории, потому что злые языки утверждают, что в Польше там с территории нескольких заводов вполне себе пускают дроны», – сказал Товкач.

«И здесь мы приходим к тому, что либо нам по этим территориям бить, либо нам делать так, чтобы на каждый такой удар шла какая-то экономическая история.

Либо какие-нибудь балтийские «хуситы» случайно потопили танкер, либо какой-нибудь БЭК балтийских «хуситов» случайно приплыл в какой-нибудь гавани, что-то там взорвал, но мы при этом ни при чем. «Это хуситы».

Ведь кроме предупреждать, надо иметь смелость и атаковать хотя бы разочек, чтобы все поверили. У нас там много чего по Балтике плавает, но, судя по всему, не особо на это кто реагирует», – добавил он.

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