России нужно найти и поддержать «балтийских хуситов», которые проучат зарвавшихся прибалтов и поляков.

Об этом на канале «Мультичел+» заявил разработчик дронов, кандидат технических наук Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ущерб от ударов по Петербургу, конечно, был, но это прежде всего медийка, потому что ну каких-то значимых разрушений они не нанесли. Сравнить там удары наши, которые уже продолжаются месяц, и с гораздо большими мощностями боевых частей, и со специальными боевыми частями, которые режут ванты, и просто дрон – это немножко не то.

Тут гораздо интереснее, откуда дроны летели по Питеру. И там все сходится, что, как минимум, Прибалтика, а может быть и Польша, предоставили свое воздушное пространство, хотя прибалты нам честно обещали так больше не делать после последнего раза.

А то и запускалось с их территории, потому что злые языки утверждают, что в Польше там с территории нескольких заводов вполне себе пускают дроны», – сказал Товкач.