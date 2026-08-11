Коц: Удары по Одессе отсекают от снабжения группировки ВСУ в Херсоне и Днепропетровске

Анатолий Лапин.  
11.08.2026 12:49
  (Мск) , Москва
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Блокирование портов Большой Одессы не остановит полностью западные поставки ВСУ, но ухудшит снабжение группировки противника в Херсоне и Днепропетровске.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Да, безусловно, там большая ещё граница с Восточной Европой, мы одной работой по Одесской области не лишим их снабжения, но при этом сделаем очень больно. В первую очередь пострадает логистика гарнизонов Херсонской области и в Днепропетровской области», – заявил Коц.

Он объяснил, зачем, помимо судов, поражаются объекты энергетики.

«Жгут их портовую инфраструктуру, жгут сухогрузы и балкеры…Нет электричества – нет насосов, кранов, холодильников, железнодорожной тяги и прочее…

Это системная работа, когда ты бьёшь и по ж/д, и по портовой инфраструктуре, по электричеству, по РЛС-кам, которые мешают нам, всё это отсекает Бессарабию, Южную Украину от всей её остальной части. Это очень серьёзная часть импорта в центральную Украину военных эшелонов».

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