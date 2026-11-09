«По американцам били с максимальной точностью»: В Израиле утверждают, что русские помогли Ирану
Точные удары по базам США на Ближнем Востоке наносились Ираном при помощи России.
Об этом в эфире ТВ заявила бывший депутат израильского Кнессета Ксения Светлова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы знаем, что в Персидском заливе, когда речь шла об американских целях, удары наносились с максимальной точностью. И тогда возникал вопрос: как иранцы это делают? Похоже, они делали это с помощью своих российских друзей.
Всего несколько лет назад Россия и Иран подписали специальный меморандум о военно-техническом сотрудничестве. Обе стороны были крайне заинтересованы в укреплении взаимодействия в сфере безопасности и обороны. Оружие поставлялось в обоих направлениях — из Ирана в Россию и обратно.
Мы знаем, что беспилотники «Шахед» сыграли огромную роль в конфликте на Украине, но поставки осуществлялись и в обратном направлении.
Мы говорим о 90 пусковых установках, но это лишь те данные, которые нам известны и которые удалось получить украинским аналитикам. Могут существовать и другие документы, свидетельствующие о том, что до начала войны в Иран поступило гораздо больше вооружений.
…По-видимому, страна приобрела много другого оборудования, включая ударные вертолёты и упомянутые ранее пусковые установки», — утверждает Светлова.
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