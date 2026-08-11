Азербайджанский политолог: Хотим и будем лобзаться с бандеровцами без оглядки на Москву!

Азербайджан будет выстраивать отношения с бандеровской Украиной без оглядки на Москву.

Об этом в эфире телеканала «СВС» заявил азербайджанский экономист и политолог Ильгар Велизаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Азербайджана неоднократно говорил о том, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и не ориентируется на то, нравится кому-то это или нет. И в данном случае наши отношения с Украиной — это наши отношения с Украиной. Они не касаются никого другого, кроме нас с Украиной…

Ни перед кем мы отчитываться, почему мы так строим отношения или иначе, не должны, не обязаны. Кстати говоря, это характеризует другой принцип азербайджанской внешней политики – утвердить себя в качестве средней державы. Как известно, средние державы — это такие государства, которые имеют ресурсную базу. Не только чисто материальную ресурсную базу, но и политический ресурс, дипломатический ресурс – внешнеполитический курс, который соответствует национальным интересам этой страны и не коррелируется с интересами других государств…

То, что мы строим отношения с Украиной, никогда не скрываем это, всегда поддерживая территориальную целостность украинского государства, и выступаем за восстановление территориальной целостности Украины», – заявил Велизаде.