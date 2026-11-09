Российские специалисты по кибербезопасности превосходны в своем деле, отвечая европейским странам на их фактическое участие в войне на стороне Украины.

Об этом в подкасте медиапортала Polska Zbrojna заявил командующий Компонентом войск обороны киберпространства Польши Мариуш Хмелевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, действительно ли Польша, как заявляют ее официальные источники, сегодня стала самой атакуемой в киберпространстве страной.

«Конечно, это правда. Потому что с 2022 года вовлеченность Польши в помощь Украине значительна. Мы знаем, что через Польшу проезжает техника, в этом очень активно участвует один из наших логистических хабов. Поэтому естественно, что эти усилия польского государства заметны на той стороне. Интерес противника — мы говорим «противник», но по сути «враг» — к тому, что проезжает через Польшу, что передается, огромен. И надо сказать, что эта активность отражается на том, что происходит в пространстве, которое мы наблюдаем»,- сказал Хмелевский.

Он пожаловался, явно имея в виду Россию, что «другая сторона» имеет колоссальный опыт.

«Специально не называю её, но все поймут, о ком речь. Та другая сторона имеет инструменты и опыт, который она строила более 100 лет. Изменились только инструменты коммуникации. Методы, которые они используют, разрастаются. Они превосходны в своем деле: в подстрекательстве, разделении общества на две, три, четыре части и ссоре этих сторон между собой, чтобы усилия нации, общества или даже союзов были направлены не против них, а друг против друга», – говорит генерал.

Впрочем, он фактически признает, что действия России – это ответ вооруженную поддержку киевского режима.