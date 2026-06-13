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Украине не удалось заблокировать экспорт российской нефти, а удары по НПЗ привели к тому, что внутри РФ начались проблемы с переработкой нефти и объемы ее продажи пришлось увеличить.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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