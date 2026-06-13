В Киеве сокрушаются – удары по НПЗ лишь увеличили экспорт российской нефти
Украине не удалось заблокировать экспорт российской нефти, а удары по НПЗ привели к тому, что внутри РФ начались проблемы с переработкой нефти и объемы ее продажи пришлось увеличить.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист и гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если бы мы уничтожали нефтеперерабатывающие возможности РФ, а она не получала бы доходов от продажи нефти, это создало бы более серьезные условия для понимания россиянами кризиса, чем происходящее сейчас.
На сегодняшний день действительно серьезные проблемы с российской нефтепереработкой, но нет проблем с продажей российской нефти. Здесь, к сожалению, война с Ираном, американская, изменила ситуацию энергетики.
Вы знаете, что американцы уже трижды продлевали действие лицензии, позволяющей России продавать свою нефть. И эту нефть, я бы сказал, очень живо покупают.
Более того, Россия сейчас ее больше продает именно потому, что продает нефть, которая не может попасть на нефтеперерабатывающий завод. Мы не смогли реально снизить российские возможности эту нефть вывозить. Были удары по портам, но они не привели к остановке этих портов.
И пока бюджет наполняется деньгами, я думаю, никакого желания вести какие-либо переговоры у россиян нет», – заявил Портников.
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