Мосийчук запереживал: «Вслед за Булгаковым доберутся до академика Грушевского и монархиста Сикорского»

Игорь Шкапа.  
08.06.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Современные украинские шариковы и швонедры переплюнули свои литературных прототипов.

Об этом в эфире видеоканала «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Современные украинские шариковы и швонедры переплюнули свои литературных прототипов. Об этом в эфире видеоканала...

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В эфире подняли тему снесенного в Киеве памятника писателю Булгакову.

«Литературные дети победили своего автора. Это я про шариковых и швондеров, если что. Зеленые шариковы-швондеры не просто снесли Булгакова, они просто переплюнули то, что Булгаков о них написал», – сказал Мосийчук.

При этом он обращает внимание, что в стране украдены по разным схемам сотни миллиардов, но людей вынудили говорить о Булгакове.

Не понравилась ему и позиция известного киевского миллионера Гарика Корогодского, который плачет по снесенному памятнику и винит себя – мол, я же поддерживаю эту власть. По мнению экс-нардепа, ничего не мешает Корогодскому выкупить памятник и поставить в одном из своих торговых центров на частной территории.

Кроме того, гость эфира переживает за украинских писателей, репрессированных в 1930-е годы.

«Они все с ЦК работали, воевали против УНР, Петлюры. Я переживать начинаю за Зерова, Хвылевого, Кулиша. Я уже молчу про монархиста Сикорского или академика академии советских наук Грушевского», – тревожится Мосийчук.

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English version :: Читать на английском Мосийчук запереживал: «Вслед за Булгаковым доберутся до академика Грушевского и монархиста Сикорского»

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