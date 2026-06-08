Мосийчук запереживал: «Вслед за Булгаковым доберутся до академика Грушевского и монархиста Сикорского»
Современные украинские шариковы и швонедры переплюнули свои литературных прототипов.
Об этом в эфире видеоканала «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире подняли тему снесенного в Киеве памятника писателю Булгакову.
«Литературные дети победили своего автора. Это я про шариковых и швондеров, если что. Зеленые шариковы-швондеры не просто снесли Булгакова, они просто переплюнули то, что Булгаков о них написал», – сказал Мосийчук.
При этом он обращает внимание, что в стране украдены по разным схемам сотни миллиардов, но людей вынудили говорить о Булгакове.
Не понравилась ему и позиция известного киевского миллионера Гарика Корогодского, который плачет по снесенному памятнику и винит себя – мол, я же поддерживаю эту власть. По мнению экс-нардепа, ничего не мешает Корогодскому выкупить памятник и поставить в одном из своих торговых центров на частной территории.
Кроме того, гость эфира переживает за украинских писателей, репрессированных в 1930-е годы.
«Они все с ЦК работали, воевали против УНР, Петлюры. Я переживать начинаю за Зерова, Хвылевого, Кулиша. Я уже молчу про монархиста Сикорского или академика академии советских наук Грушевского», – тревожится Мосийчук.
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