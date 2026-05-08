Диктатор Зеленский продолжает публиковать издевательские ролики по поводу предостережений руководства России об ударе по центру Киева в случае попыток ВСУ сорвать парад Победы 9 мая.

Зеленский похвастался ударами ВСУ по кораблю Каспийской флотилии, объектам нефтяной инфраструктуры в Пермском крае – «это более полутора тысяч километров от нашей государственной границы», а также по Брянской области и Туапсе.

«Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а затем дальше снова убивать наших людей… Имеем и обращение от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание … в эти дни. Мы не рекомендуем», – сказал Зеленский.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что Зе-диктатор специально провоцирует Москву.

Во-первых, удар по Киеву «максимально сплотит союзников и подхлестнет военную помощь Украине».

«Также реализация данного сценария позволит говорить об уничтожении массы государственной документации, которая в условиях войны неизбежно носит сандальный характер. Идеальный вариант «концы в воду», – объясняет Азаров.

Российский полковник Аслан Нахушев считает, что возможный российский удар деморализует и паству Зеленского.