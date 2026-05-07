Украинский режим, вдохновляемый своей безнаказанностью, вовсю глумится над предстоящим Днем Победы. Убивает мирных россиян в дни своего же «перемирия», гогочет над призывами РФ не покушаться на парад в Москве, ибо в ответ последуют удары по центру Киева. Сеет по СМИ и пабликам домыслы о том, что «Путин из страха прячется в бункере», хвалится отменами парадов в других городах России. Это с одной стороны.

А с другой, все-таки режим дрейфит, тайком стараясь обеспечить безопасность своих ЦПР. Издает секретные распоряжения об экстренных мерах (усиление ПВО и проч.). Проводит в своих офисах тренировочные тревоги, проверки бункеров, лифтов и бомбоубежищ, копирует и прячет важную компьютерную информацию…

– Сказать, что у них штаны мокрые от страха, увы, сегодня нельзя, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий. – Мокрыми они были в первые дни СВО, когда можно было их прихлопнуть, как тараканов. Но что уже вспоминать… И все-таки пока они трусят…

Жених его племянницы работает в КВГА. И сообщает, что там суетятся в ожидании «часа икс», готовясь не только к атакам, но и к сваливанию на Банковую вины за разрушения.

Мэр не сомневается, что от Зеленского в его адрес также последуют претензии в непринятии мер по безопасности. Говорят, шайка фюрера разработала целую программу по смещению Кличко в случае российского удара.

В мэрии рассматривается вопрос выходных дней в течение недели после 9 мая. И кропаются тексты для распространения по соцсетям. Вот пример: «Необдуманные действия президента привели к тому, что столица Украины лишилась следующих объектов (перечисление)».

Иннокентий:

– Главное, чтобы не пострадали невинные люди. Что же до ЦПР, из них главные такие. Банковая, 11 (ОП), Грушевского 12/23 (Кабмин), Грушевского, 5 (Верховная рада). И Крещатик, 36 (Киевсовет и горадминистрация). Конечно, если врежут по ним, то могут пострадать рядом стоящие здания, памятники архитектуры. Они, как и мирные граждане, наверняка тоже входят в понятие «гуманитарные соображения», которыми РФ объясняет отсутствие ударов до сей поры.

Среди таких зданий – «Дом с химерами» (1903) архитектора С. Городецкого. Он стоит как раз напротив Зе-офиса. С советских времен там находилось 4 управление МОЗ, лечившее госэлиту. Зеленский наверняка шастает туда по подземным ходам, прорытым под всей правительственной застройкой еще в сталинские времена. Другое историческое сооружение, которое жалко потерять – Мариинский дворец (1744).

– Это самая большая достопримечательность здесь, – уточняет Иннокентий. – Что же касается купольной ВР (1939), расположенной рядом, ее не жалко. Россия придет – восстановит. Главное, чтобы подонистые «избранники» лишились места для своих сборищ, где они принимают людоедские законы…

Третий ЦПР – Кабмин (1938), построенный в стиле советского монументализма.

Именно там генерируются решения, доводящие народ до полнейшей нищеты и бесправия в угоду грабителям-коррупционерам. Если по нему «жахнут», тоже вряд ли у кого возникнут сожаления.

Что же касается КВГА и облсовета (1957), в них большинство составляют нацисты. И коррупция там также цветет махровым цветом. С архитектурной точки зрения сей монстр никакой ценности не представляет. Но рядом есть жилые дома, и вот за них беспокоятся русские киевляне, желающие разгрома сатанинского режима. Российские удары, в основном, точечные, но ведь украинская ПВО постоянно сбивает дроны и ракеты на жилой сектор.