Назван создатель и главный идеолог ТЦК
Вымогательства ТЦК курируются главнокомандующим ВСУ Александром Сырский, которой создал эту систему, и получает свою долю.
Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти группы ТЦК, которые занимаются вымогательством, созданы региональными начальниками ТЦК. В основном, областными. И вся эта вертикаль коррупционная идет к Сырскому. То есть он назначал изначально всех начальников ТЦК, будучи командующим сухопутных войск. А потом, оставив на должности командующего сухопутных войск своего человека, чтобы не дай бог не поснимал людей», – сказал Бекренев.
«Поэтому все вот эти вот потуги там что-то реорганизовать без замены Сырского как идеолога нынешней модели ТЦК и нынешней модели армии, в которую категорически не хотят эти люди – это болтовня. А я такого решения не вижу. Я слышу какой-то шум в эфире, что что-то там они реорганизуют. Кажется, хотят переименовать ТЦК. Это даже не представляют они кровати, они просто вывески меняют», – добавил он.
