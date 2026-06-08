«Поляки, наконец, отреагировали на бандеровцев, в отличие от наших» – израильский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Героизация Киевом гитлеровских коллаборационистов, убивавших поляков, стала последней каплей, которая, наконец, переполнила чашу терпения Варшавы.

Об этом на канале украинского аналитика Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий отметил, что поляки «как будто заметили 0,01% из происходящего» в плане бандеризации Украины, и спросил, почему такая точечная реакция у Варшавы?

«Во-первых, это не точечно. Есть такая присказка – один нагружал-нагружал верблюда, и тут последний камень он положил, и верблюд рухнул. Вот этим последним камнем и явилась УПА, поляки недостаточно реагировали, они сейчас прореагировали. Что значит «герой УПА»? Это один к одному, если завтра одному из батальонов бундесвера присвоят звание «героев СС». Никакой разницы. Германия до этого ещё не дошла. Она идёт в этом направлении, но ещё не дошла. Пока ещё это бундесвер, а не вермахт. И Украина то же самое для поляков – УПА, это красная тряпка, как для быка», – сказал Кедми.