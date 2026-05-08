«Родне нацистки придётся бежать за границу» – убийца Фарион становится народным героем Украины
На Украине растёт группа поддержки Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве нацистки Ирины Фарион.
Об этом на канале «НТА» заявил львовский католический богослов Юстин Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возникает большая группа защиты, причём театральной защиты, а не юридической. В соцсетях возникает масса страничек, где из Зинченко делают национального героя.
Этот прецедент может быть опасен для украинского общества, которое пытаются с помощью антигероев разделить на два лагеря. Как нас когда-то делили на восток и запад», – сокрушается униат.
Он попросил украинских депутатов вмешаться в судебный процесс, и ускорить вынесение обвинительного приговора.
«Если правильно не реагировать, дело об убийстве Фарион может идти ещё много лет. И это пойдёт не на пользу её дочке. Я очень боюсь, чтобы ей не пришлось бежать за границу, как когда-то Мирославе Гонгадзе после убийства Георгия Гонгадзе.
Это будет плохим показателем нашего государства, если наша судебная система не способна защитить родственников героев Украины», – подытожил поп-бандеровец.
