Зеленский сильно подставил Абрамовича – украинский политолог

Украинский узурпатор Владимир Зеленский ради получения краткосрочной политический выгоды подставляет переговорщиков, которые пытаются вести с ним дела.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В своём письме Владимир Зеленский подставляет Абрамовича, намекая, что есть недовольные тем, что продолжается война среди крупного российского бизнеса, которые там несут издержки.

Что они могут в какой-то момент создать опасность безопасности и жизни российского президента. Ну, это чистой воды подстава. Ну, это не комильфо», – сказал Золотарев.