Зеленский сильно подставил Абрамовича – украинский политолог
Украинский узурпатор Владимир Зеленский ради получения краткосрочной политический выгоды подставляет переговорщиков, которые пытаются вести с ним дела.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В своём письме Владимир Зеленский подставляет Абрамовича, намекая, что есть недовольные тем, что продолжается война среди крупного российского бизнеса, которые там несут издержки.
Что они могут в какой-то момент создать опасность безопасности и жизни российского президента. Ну, это чистой воды подстава. Ну, это не комильфо», – сказал Золотарев.
«Я не знаю, какая там была первая версия, но есть такое неписанное правило: если ты коммуницируешь с человеком, не подставлять, тем более вот такого человека, который ведет такую челночную дипломатию, неофициальную.
Давайте вспомним, ведь и в России отношение к Абрамовичу весьма такое. Особенно среди зетников, российских турбопатриотов», – добавил он.
English version :: Читать на английском Зеленский сильно подставил Абрамовича – украинский политолог
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: