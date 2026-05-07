Фронт приближается – жителям Днепропетровска советуют задуматься об эвакуации
Днепропетровск постепенно становится фронтовым городом, из которого пора эвакуировать стариков и детей.
Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Прокомментируйте ситуацию с эскалацией в Днепре. Нужно ли думать о релокации ближайшей территории?» – спросил Стариков.
«Да. И не только Днепр – и Запорожье, прошедшей ночью, 12 погибших, удар по промышленному предприятию. Днепр, хотя жизнь бьет ключом, бурлит, работают рестораны, супермаркеты, но тем не менее фактор приближения фронта, то, что он из прифронтового может стать ближайшим фронтовым городом, как Запорожье – это факт», – сказал Золотарев.
«И действительно, когда в 22 году в Покровске, когда фронт был еще далеко, многие коммерческие структуры тогда довольно дальновидно релоцировались в другие места, и оказались правы. И вот для Днепра это уже звоночек. Если у вас пожилые родители, дети – подумайте о том, как куда переместить в более безопасные места. Молодежи проще: бросил вещи в машину и уехал. А старикам тяжелее. Поэтому старики, дети, лучше подумать о более безопасных местах», – подытожил эксперт.
