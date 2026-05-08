На двух солдат черногорской армии завели дела за сербскую патриотическую песню

Алексей Топоров.  
08.05.2026 11:59
  (Мск) , Белград
Два бойца армии Черногории записали любительский клип, в котором исполнили песню, посвящённую командиру королевской «Югославской армии на Родине» времен Второй мировой войны, генералу Драголюбу «Драже» Михайловичу.

Запись вызвала возмущение у местных черногорских, бошняцких, хорватских и албанских националистов, после чего армейское руководство подвергло солдат репрессиям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты исполнили известную песню, прославляющую Дражу и его соратников «Од Тополе», крайне популярную среди правых сербских патриотов.

«В отношении каждого будут приняты меры в соответствии с законом. Форма ВС Черногории не должна служить местом для прославления какой-либо экстремистской идеологии, масштабного государственного проекта, партийной деятельности или поддержки лиц, причастных к организованной преступности», – заявили подгорицкому изданию Vijesti в Министерстве обороны Черногории.

Какое отношение предводитель королевской армии, боровшийся с немецкими оккупантами, а также хорватскими, бошняцкими и албанскими коллаборационистами и титовскими коммунистическими партизанами имеет к экстремизму, организованной преступности и современным политическим партиям, они не уточнили.

Известно, что в отношении бойцов возбуждены уголовные дела и поставлен вопрос об их увольнении из армии.

Бойцов королевской «Югославской армии на Родине» неофициально называют четниками (аналог сербских казаков). Этим же названием представители националистическо-сепаратистских движений на территории бывшей Югославии именуют всех сербских патриотов, стоящих за единство Сербского мира.

