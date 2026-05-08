Нужно быть готовыми к ударам по параду с территории Подмосковья – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
08.05.2026 10:52
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, Парад Победы, Россия, Украина


Украина может ударить по параду Победы на Красной площади в Москве не со своей, а с российской территории Подмосковья. В этом случае Киев может попытаться избежать ответного удара со стороны РФ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны РФ Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если удар по параду всё-таки, не дай бог, будет, такой вариант нельзя исключать, вы же знаете, что Зеленский однажды в одном из интервью сказал, это было Пасхальное перемирие, он сказал: «Вы знаете, по сути, у нас есть люди, которые не выполняют мои приказы, Верховного Главнокомандующего». Весьма возможен такой вариант. Но я думаю о самом печальном варианте.

А вот представьте себе, что Зеленский с территории Украины не будет наносить удары по параду Победы, а это сделают хлопцы откуда-то из подмосковных лесов. Вы знаете, что у нас таких мразей очень много. И как мы тогда будем вести себя в этом случае? Американцы подсунут спутниковую разведку, скажут: «Вот, пожалуйста, у нас всё детально, из этого района подмосковного запуск, вот она летит». И что мы будем делать? Мы должны и такой вариант тоже на всякий случай предусмотреть», – заявил Баранец.

Ранее секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Украине нужно без оглядки на последствия атаковать Парад Победы в Москве 9 мая.

