Польша бряцает оружием и угрожает американским контингентом
Варшава планирует вооружаться до 2030 года и рассчитывает на американцев вне НАТО.
Об этом говорили официальные лица Польши в сюжете канала DRM News, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Так, в Варшаве прошла крупная оборонная выставка, на которой были представлены танки, бронемашины, БПЛА и артиллерийские системы. Среди выставленного оборудования были танки «Леопард-2» и «M1 Абрамс», гаубицы AHS Krab.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на открытии сказал, что Польша готова увеличить присутствие американских войск, добавив, что переговоры в Пентагоне продолжаются и не зависят от более широких дискуссий в НАТО. Он сказал, что сохранение примерно 75 000 американских военнослужащих в Европе остаётся стратегически важным.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский приветствовал более тесное военное сотрудничество с США, заявив, что американские войска необходимы здесь, ближе к угрозам безопасности в регионе, имея в виду войну на Украине, которая проходит всего в нескольких сотнях километров отсюда.
Официальные лица подчёркивают, что мощь НАТО зависит от США и в то же время призвали Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
Заместитель гендиректора Польской группы Вооружений заявил, что новое финансирование обороны при поддержке ЕС поможет стабилизировать производство и поддержать долгосрочное военное планирование до 2030 года.
