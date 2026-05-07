Пора ликвидировать украинскую террористическую верхушку – Коц

Анатолий Лапин.  
07.05.2026 13:37
  (Мск) , Москва
Война, Вооруженные силы, Россия, Украина


России пора ликвидировать главные лица украинского террористического режима, которые принимают решения об ежедневных атаках российской территории.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина [атак] — это люди, которые отдают приказы на запуск, которых мы почему-то не убиваем. Давайте будем говорить прямо, потому что надо убивать всех этих популяризаторов беспилотья, всех этих террористов-экстремистов: «Флешей», «Мадьяров» и прочих. Все эти списки известны, всех этих, командующих вооружёнными силами, спецслужбами и прочими. Это ведь всё тоже причины, потому что от них всё это идёт, а они спокойно сидят у Зеленского перед картой, размышляют: «А вот как мы дальше будем бить».

И всё это показывают по телевизору, как мы дальше будем бить по России, и вот там Малюк [террорист] сидит, этот боров: «Мы подготовили новые сюрпризы для России». Это тоже всё причины, с которыми надо бороться, чтобы потом не бороться со следствием», – заявил Коц.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что ликвидация Зеленского будет подарком для нацистов, а сейчас он полезнее в роли убийцы украинской государственности.

