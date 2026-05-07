Россия может пополнять армию, а вот насчет нас – вопрос – нацист Жорин

Украине не удается остановить наступление российских войск, а сама РФ сможет при необходимости провести еще не одну волну мобилизации, чтобы продолжать движение на фронтах.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если на определенном участке их истощили, то может на время уменьшиться динамика наступательных действий, попыток наступательных действий. Но после того, как привозят очередное пополнение, эти волны штурмовые, они вновь восстанавливаются и снова продолжают то же и то же. Я думаю, что если им будет нужно, они будут проводить мобилизацию, к сожалению, им есть еще с кого ее проводить… Как минимум несколько волн мобилизации они абсолютно спокойно себе смогут позволить. А вот сколько мы сможем себе позволить волн мобилизации – это вопрос», – заявил Жорин.

При этом, нацист подчеркнул, что говорить об остановке российского наступления не приходится.

«Ну, я думаю, что слово увязли здесь больше подходит, и это, скорее всего, правда. Но по поводу того, что наступление остановлено, к сожалению, такого еще констатировать на сегодняшний день мы не можем… Сегодня действительно им нелегко, но, тем не менее, штурмовые действия, волновые штурмовые действия, они происходят сразу по нескольким направлениям», – сказал он.