Россия может пополнять армию, а вот насчет нас – вопрос – нацист Жорин

Анатолий Лапин.  
07.05.2026 16:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 254
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украине не удается остановить наступление российских войск, а сама РФ сможет при необходимости провести еще не одну волну мобилизации, чтобы продолжать движение на фронтах.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова») Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удается остановить наступление российских войск, а сама РФ сможет при необходимости провести...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если на определенном участке их истощили, то может на время уменьшиться динамика наступательных действий, попыток наступательных действий. Но после того, как привозят очередное пополнение, эти волны штурмовые, они вновь восстанавливаются и снова продолжают то же и то же. Я думаю, что если им будет нужно, они будут проводить мобилизацию, к сожалению, им есть еще с кого ее проводить… Как минимум несколько волн мобилизации они абсолютно спокойно себе смогут позволить. А вот сколько мы сможем себе позволить волн мобилизации – это вопрос», – заявил Жорин.

При этом, нацист подчеркнул, что говорить об остановке российского наступления не приходится.

«Ну, я думаю, что слово увязли здесь больше подходит, и это, скорее всего, правда. Но по поводу того, что наступление остановлено, к сожалению, такого еще констатировать на сегодняшний день мы не можем… Сегодня действительно им нелегко, но, тем не менее, штурмовые действия, волновые штурмовые действия, они происходят сразу по нескольким направлениям», – сказал он.

Ранее Жорин заявил, что украинцам не стоит верить своему руководству, заявляющему, что российская армия выдыхается.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия может пополнять армию, а вот насчет нас – вопрос – нацист Жорин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить