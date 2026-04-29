Экс-президент Польши Анджей Дуда похвалил диктатора Зеленского за уступки Варшаве – выданные разрешения на проведение раскопок в местах убийства польского населения бандеровцами.

«Я очень благодарен украинской власти за то, что она дает согласие на поиски и эксгумационные работы. Что самое важное, мы много раз говорили об этом с президентом Владимиром Зеленским. Чтобы были найдены останки жертв, чтобы возникли могилы, кладбища, чтобы люди имели куда приехать и помолиться за своих близких. Это сегодня очень важно для поляков… Во многих польских семьях эта боль памяти о жертвах Волынской трагедии, геноцида на Волыни, продолжается», – сказал Дуда в интервью «Радио НВ» – киевскому рупору «соросят».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина до сих пор разрешает эксгумацию жертв Волынской резни лишь в ограниченном числе мест – очевидно, чтобы занизить число погибших.

Для Варшавы вопрос эксгумации – принципиальный, поскольку от рук бандеровцев погибли десятки тысяч поляков. Большинство тел так и не были преданы земле по христианскому обряду — людей сбрасывали в ямы, которые до сих пор не вскрыты.

Экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин указывал: впоследствии поляки рассчитывают требовать от Украины компенсации, причем, возможно, не только финансовые.

А политолог Сергей Белашко предупреждал и о требованиях реституции.