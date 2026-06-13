Генерал: Краматорск падёт без городских боев

Игорь Шкапа.  
13.06.2026 17:12
  (Мск) , Киев
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ВС РФ не придется втягиваться в непосредственные бои за Краматорск после занятия Константиновки.

Об этом в эфире канала «Прямой» генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«К чему этот разговор о завершении войны? Если пойдут договорняки – нет вопросов. Сейчас, не дай Бог, потеряем Константиновку, то там уже и вопрос падения Краматорска будет», – сказал генерал.

По его словам, в Краматорске русским не нужно будет втягиваться в городские бои.

«Проще взять тогда Славянск, Карачун-гору, и контролировать все подходы к Краматорску, обрезать всю логистику. И просто с голодухи, без патронов и людей этот город долго не продержится. Я имею в виду полгода», – заявил Кривонос.

Он считает, что Зеленскому лучше молчать, чем комментировать военные перспективы, чтобы потом не жалеть о сказанном.

Напомним, что значительная часть Константиновки уже освобождена ВС РФ.

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