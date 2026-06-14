Как западные корпорации навариваются на войне

Chevron, BlackRock и Halliburton превратили войну на Ближнем Востоке в золотую жилу, подписывая миллиардные контракты на фоне ракетных ударов и человеческих жертв.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Пока политики разыгрывают карту «стабильности и демократии», энергетические корпорации тихо штампуют прибыль. Конфликт на Ближнем Востоке – не катастрофа для бизнеса, а лучший маркетинговый инструмент. И главный бенефициар здесь – Chevron.

Chevron контролирует крупнейшие газовые месторождения Израиля – Leviathan и Tamar. Именно через них американская корпорация питает не только израильскую экономику, но и соседние Египет с Иорданией. В августе 2025 года Chevron и партнеры заключили рекордную сделку по экспорту газа в Египет на $34,6 млрд. А в январе 2026 года, несмотря на продолжающиеся бомбежки, компания приняла окончательное инвестиционное решение о расширении Leviathan с бюджетом $2,36 млрд. Проект рассчитан до 2029 года, но прибыль капает уже сейчас.

При этом на фоне войны с Ираном добыча временно останавливалась. Но потери в $12 млн от простоя Leviathan для Chevron – копейки по сравнению с триллионными перспективами восточно-средиземноморского газового хаба.

Настоящий пир во время чумы устроил BlackRock.

BlackRock через свою «дочку» Global Infrastructure Partners (GIP) в октябре 2025 года закрыл сделку с Saudi Aramco на $11 млрд, получив 49% в газоперерабатывающей инфраструктуре месторождения Jafurah. Это не просто покупка активов. Это ставка на то, что регион, где каждый день взрываются ракеты, останется главной энергетической трубой мира.

Более того, BlackRock уже рассматривает покупку доли в кувейтских трубопроводах – несмотря на то, что война серьезно ограничила добычу в Персидском заливе.

Не отстают и нефтесервисные гиганты Halliburton и Baker Hughes. Halliburton по итогам 2025 года отчиталась о квартальной выручке в $1,5 млрд в сегменте «Ближний Восток и Азия». Но бизнес буксует: полная остановка проектов в Катаре и проблемы в Ираке. Компания жалуется на «сопротивление» в Ираке, но продолжает там работу.

Baker Hughes же получила в 2025 году контракт на модернизацию иракского завода Бин Умар, пообещав увеличить переработку факельного газа до 300 млн куб. футов в день. Корпорации спокойно подписывают 15-летние контракты, пока регион буквально горит синим пламенем.

Механизм прост: чем хаотичнее Ближний Восток, тем дороже энергоносители. Чем дороже энергоносители, тем больше денег у производителей. А производители щедро делятся с подрядчиками.

Война придает ускорение заключению «вечных» сделок по эксплуатации ресурсов. И никакие ракеты, падающие на нефтяные вышки, не могут остановить этот конвейер по перекачке денег с Востока на Запад. Потому что для Chevron, Halliburton и BlackRock война – не угроза, а условие процветания.