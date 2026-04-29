Киевский политтехнолог обвинил украинских нацистов и спецслужбы в работе на Москву

К работе украинских спецслужб, отчитывающихся о якобы выявлении российской агентуры, есть масса вопросов.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любой человек, знающий специфику разведслужб, знает, что настоящая агентура, она не должна ставить лайки в «Одноклассниках» под выступлениями Путина и постить у себя герб Советского Союза. Она должна мимикрировать под среду, под тренд.

Иногда… чем более у нас радикальные турбопатриоты выдвигают те или иные предложения, возникает вопрос: а не является ли это такой целенаправленной работой, направленной на раскол, на стравливание украинцев друг с другом?», – подозревает Золотарев.