Мобилизация не перекрывает потери

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 12:53
  (Мск) , Киев
Воюющие уже несколько лет будут оставаться на фронте, надеяться на демобилизацию не стоит.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат указал: в неофициальных беседах военное руководство объясняет, что «эту дыру закрывать нечем».

«Если бы была возможность перекрывать с запасом потери, а потери абсолютно разные – невозвратные, санитарные, пленные, пропавшие без вести, травмированные, по возрасту, по семейным обстоятельствам. Это постоянный процесс. Мобилизация этого не перекрывает», – признает член оборонного комитета Рады.

Он вроде бы понимает людей, отвоевавших годы, но считает, что нужно думать об обороноспособности государства.

«И есть проблемы с набором и большим количеством СОЧ, с ситуацией на фронте, которая даже, несмотря то, что она в последнее время немного стабилизировалась, все равно есть страшной, она сложная. А потому военные, если мы говорим о военном руководстве, их позиция, что такой возможности, к большому сожалению, нет. Но, повторяю, они никогда в жизни публично не скажут это вслух», – заявил Рахманин.

