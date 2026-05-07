Россия – настолько большая страна, что у Украины всегда будут находиться цели на ее территории.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, грозивший биться с российской армией на лопатах, но отсиживающиqся в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия настолько большая, а ПВО на всю Россию не хватает, что нам, Украине, всегда будет куда попадать там. А на это еще накладывается эта паранойя перевоза всех ПВО под Москву, под Петербург, под дачи Путина, что это тоже будет обнажать дополнительные точки для наших ударов, а мы, с другой стороны, построили способность собственную долетать и попадать. Это то, о чем я постоянно говорю последние полтора года, что не надо надеяться на западные «атакамсы», «таурусы» и прочее – надо строить свою способность. Сначала построй способность, а затем то, что тебе дают друзья, воспринимай как приятный бонус к этой способности. Вот тогда ты сильное государство, тогда ты в сильной позиции. И видите ли, мы эту способность построили», – хвалится Кулеба.