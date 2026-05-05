Коц: Украина – халявщики, которые слабее чувствуют урон
Россия методично выбивает энергетическую инфраструктуру Украины, однако Киев менее чувствителен к потерям, поскольку полностью подпитан от Запада.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы бьём, допустим, по газовой инфраструктуре. «Нафтогаз» официально сообщает с трагическими нотками о том, что за минувшие сутки атакованы сразу пять объектов, и интенсивность наших атак растёт, и будет расти. Пять промыслов – в Сумской, в Харьковской временно недоступны, а может и не временно. Но статистика говорит сама за себя – по газовой инфраструктуре 99 ударов с начала этого года, то есть это такая методичная демилитаризация газового тыла врага, который кормит ВСУ, Украину. …
И на выходе у Зеленского, например, в прошлом году в 9 раза больше импорта, а не своего газа, чем в 24-м. И на зиму грядущую ему надо ещё 40 млрд кубометров импорта. Свои силы мы ему выбили», – рассказал Коц.
«Вопрос разницы. У Украины нет своей экономики, им нечего терять, это мы теряем какие-то собственные ресурсы, когда по нам бьют… Но ущерб всё равно рано или поздно скажется на экономике. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, опустили руки, голову пеплом посыпаем. Мы ежедневно отвечаем и в значительно больших масштабах, но просто им терять нечего. Они – халявщики, которым всё равно дадут денег», – добавил военкор.
