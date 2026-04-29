«Не остановят русские танкеры – потопим возле их берегов» – в Киеве шантажируют ЕС
Украина могла бы потопить все танкеры, перевозящие российскую нефть, но не делает это, опасаясь экологических последствий для своих союзников.
Об этом в интервью каналу «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, майор ВСУ запаса Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Отвечая на вопрос, почему Украина не атакует так называемый теневой флот РФ в Балтийском и прочих морях, эксперт переадресовал этот вопрос западным партнерам, мол, могут ли они как-то заблокировать движение этих судов.
«Потому что мы можем его потопить, но это лопатами придется черпать ежедневно эту нефть. Мы этого не хотим. То есть мы, стиснув зубы, смотрим, понимая, что можем потопить весь российский теневой флот, но мы этого не делаем, учитывая, что мы можем нанести вред нашим друзьям.
Но они почему-то… ну, не провоцируйте нас, рано или поздно нам придется это сделать. Лучше вам это сделать – и максимально останавливать этот флот», – предупреждает Гетьман.
