«Не остановят русские танкеры – потопим возле их берегов» – в Киеве шантажируют ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина могла бы потопить все танкеры, перевозящие российскую нефть, но не делает это, опасаясь экологических последствий для своих союзников.

Об этом в интервью каналу «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, майор ВСУ запаса Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отвечая на вопрос, почему Украина не атакует так называемый теневой флот РФ в Балтийском и прочих морях, эксперт переадресовал этот вопрос западным партнерам, мол, могут ли они как-то заблокировать движение этих судов.