«Разорвать УПЦ на две юрисдикции!» – укро-религиовед
Необходимо спровоцировать в УПЦ раскол на прогнувшуюся под Киев и верную канонам церковь, всё равно последняя продержится недолго.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский религиовед Юрий Черноморец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если митрополит Онуфрий говорит, что становимся полностью самостоятельной церковью, пусть собирает новый собор, вносит ещё поправки в Устав, где полностью в первом пункте убирает упоминание о Грамоте, или пишет, что существуем не согласно Грамоте Московского патриарха, а в развитие положений, которые были в этой грамоте, и мы самостоятельная автокефальная церковь, пишет письма всем настоятелем.
Соответственно, из более ста епископов протестовать против такого хода событий будет где-то епископов десять. Все остальные поддержат митрополита Онуфрия, и УПЦ сможет порвать с Москвой, и сможет, чтобы хотя бы какие-то церкви признавали её в каком-то статусе временной юрисдикции или ещё как-то. И дальше будем смотреть, возможен даже диалог с ПЦУ и т.д.», – сказал Черноморец.
«Пока идут эти дискуссии, пророссийские епископы поднимают крик, и в результате Онуфрий говорит – давайте не будем рвать с этими пророссийскими епископами. А для государства и общества расскажем, что мы только украинская церковь, с Москвой порвали, но в действительности рвать не будем, чтобы эти Антоний Паканич, Лука, их немногочисленные сторонники не протестовали, не создавали отдельную свою подчинённую прямо патриарху Кириллу юрисдикцию.
Хотя, было бы классно, если бы они её создали, мы бы посмотрели. Кроме нескольких монастырей и сотни парафий ничего бы сейчас у такой русской юрисдикции, подчинённой непосредственно Кириллу, не было бы на Украине. Все бы вышли, и две юрисдикции некоторое время существовали бы», – предложил укро-религиовед.
