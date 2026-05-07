«Разорвать УПЦ на две юрисдикции!» – укро-религиовед

Необходимо спровоцировать в УПЦ раскол на прогнувшуюся под Киев и верную канонам церковь, всё равно последняя продержится недолго.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский религиовед Юрий Черноморец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если митрополит Онуфрий говорит, что становимся полностью самостоятельной церковью, пусть собирает новый собор, вносит ещё поправки в Устав, где полностью в первом пункте убирает упоминание о Грамоте, или пишет, что существуем не согласно Грамоте Московского патриарха, а в развитие положений, которые были в этой грамоте, и мы самостоятельная автокефальная церковь, пишет письма всем настоятелем. Соответственно, из более ста епископов протестовать против такого хода событий будет где-то епископов десять. Все остальные поддержат митрополита Онуфрия, и УПЦ сможет порвать с Москвой, и сможет, чтобы хотя бы какие-то церкви признавали её в каком-то статусе временной юрисдикции или ещё как-то. И дальше будем смотреть, возможен даже диалог с ПЦУ и т.д.», – сказал Черноморец.