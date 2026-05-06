«Не зря собирали на дроны ВСУ»: Киев кинул кость раскольникам внутри УПЦ
Киевские власти ослабляют давление на УПЦ, чтобы подыграть внутренним автокефалистам, выступающим за разрыв с Русской церковью.
Об этом говорили участники эфира на телеканале «Спас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинский режим в этом плане дурь порет. Потому что если бы они не преследовали УПЦ, а наоборот поощряли, ситуация была бы куда хуже, если бы многим владыкам УПЦ дали бы тут «на стульчике посидеть». Суд-то как раз наоборот делает шаг к тому, чтобы дать многим горячим головам в УПЦ повод раскол с Русской церковью ещё более углубить [киевский суд отменил выводы ГСУ, установившие связь с Русской церковью, определив, что в ходе проверок ведомство проигнорировало заявления УПЦ].
Верующие-то спрашивают: зачем эта вся Феофания, зачем вы поддакиваете украинской власти, на Украине есть епархии, где собирают на дроны для ВСУ – зачем, нас всё равно гонят, всё равно отбирают храмы, нас всё равно бьют. А теперь эта вся проавтокефальная партия будет иметь возможность верещать: нет, вот наши шаги по расколу, по отказу от матери-церкви, все наши потуги – вот они имеют реальное действие», – заявил миссионер, православный публицист Руслан Калинчук.
С точкой зрения согласился руководитель отдела идеологии телеканала «Царьград» Михаил Тюренков.
«Появился абсолютно антирусский, антиправославный прагматизм. Понимание того, что ПЦУ, как бы не забирали святыни, люди туда не идут. А в УПЦ пока ещё канонической всё-таки храмы полные. И здесь эта попытка этого прагматизма ослабить удавку и полностью подыграть тем псевдоканоническим автокефалистам внутри УПЦ, что именно они уничтожили тех клириков, загнали поглубже мирян, которые выступают за единство нашей Церкви», – сказал Тюренков.
