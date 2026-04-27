По стопам Зельца: Что готовит террорист Буданов для УПЦ

Несколько знаковых моментов в ситуации вокруг Церкви на Украине. Во-первых, власть в лице шефа Зе-офиса террориста Буданова вдруг выступила против насильственного перевода приходов в ПЦУ.

«Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов. Когда вы говорите МП — это немного манипуляция. Это УПЦ. Приставку «МП» они убрали. Это факт», – изрек он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Олег, наш старый знакомый, прихожанин Киево-Печерской Лавры (до ее закрытия):

«Не иначе, планирует избираться. Вот и решил пойти по стопам Зельца, который в процессе марафона подхалимничал перед епископатом, как мог. Ещё бы: ведь УПЦ – это не менее 6 млн прихожан, то бишь электората».

Напомним, что весной 2022-го в Феофании епископат заявил о «независимости от Москвы». Что, впрочем, не помогло защитить Церковь от репрессий. А в 2025-м ее предстоятель м. Онуфрий был лишен украинского гражданства. Ему инкриминировали «фактическую поддержку политики РПЦ и Патриарха Кирилла». Откуда дровишки? Из ГУРа, вестимо, коим тогда управлял Буданов. Но теперь сей деятель вдруг запел нечто противоположное.

Во-вторых, как-то уж очень синхронно активизируются внутренние отступники и в епископате, и в среде рядового священства. Из начальства больше всех выделяется архиепископ Сильвестр (Стойчев). Из рядовых – два Андрея, Пинчук и Пальчук. Стойчев – ректор Киевской духовной академии и семинарии. Пинчук – экс-клирик Днепропетровской епархии, ведущий канала «Веселый поп», на днях перескочивший в Константинопольский патриархат. Сей «весельчак» давно обливает грязью и верных УПЦ, и РПЦ с РФ, и патриарха Кирилла. Аналогично, но пока не трогая УПЦ, резвится его тезка Пальчук, автор канала «Жизнерадостный дьяк». Он из Одесской епархии, возглавляемой м. Агафангелом – некогда сторонником Русского мира, а теперь получающим похвалы за «дистанцирование от политики Москвы». Конечно, оба холопа-медийщика воплощают нарративы своих панов.

Что же касается Стойчева, его активность, во взаимосвязи с «перлами» Буданова, наводит на мысли, что именно на него делается ставка как на возможного преемника м. Онуфрия. Стойчев ведь давно выступает против России, РПЦ и патриарха. Заявляет, что «о возвращении УПЦ в юрисдикцию Московского патриархата не может быть и речи». И что он «верит в победу Украины».

Олег:

«Самое плохое то, что в своем духе он воспитывает будущих иереев. Готовит когорту автокефалов. А ведь я, как лаврский прихожанин, отлично помню, как он проводил молебны в Лавре по просьбам российского посольства. Поминал усопших русских дипломатов, там похороненных. Но теперь, увы, это совсем другой человек. Он набрасывается на достойных архиереев, имеющих мужество противостоять иудиному предательству, несмотря на все репрессии».

Олег имеет в виду, в частности, недавние выпады Сильвестра против мм. Феодосия и Луки, истинных подвижников веры Христовой. Они были связаны с их позицией по поводу того, что Сильвестр поименовал покойного расстригу Филарета «патриархом». И отметил:

«В 1990–91 годах Филарет ощутил, что «произошел «тектонический сдвиг», и что мир уже никогда не будет таким, как прежде».

После чего м. Лука справедливо обвинил ректора в легитимизации раскола, а тот прикрылся решениями «Феофаниевского собора». В поддержку Стойчева в очень хамском ключе выступил медиа-пакостник Пальчук, коему тот недавно дал интервью.