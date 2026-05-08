Украинское командование бросает украинских солдат в самоубийственные штурмы, из которых не возвращается никто.

Об этом отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал на канале норвежского политолога Гленна Дизенна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины есть успехи, но нет сил для их закрепления. Потому что для этого им приходится жертвовать большим количеством людей. Мой друг, который был сапёром в штурмовой пехоте, сейчас работает в бригаде по зачистке территорий, которая выезжает на поле боя, чтобы забрать тела. Он рассказывал, что был в Купянске, который находится под контролем России. Украина удерживает некоторые массивы и здания на самой окраине. Когда они приехали забрать тела, соотношение было один к десяти. Он был в шоке, потому что был уверен, что русских будет гораздо больше. Но нет – один к десяти», – сказал Крапивник.

«Украинцы несут огромные потери. Другой мой знакомый рассказывал, что был на передовой в районе Харькова, линии соприкосновения было два километра открытого поля. Украинцы просто подъезжали, и высаживали пехоту. Очевидно, что пехоту не готовили к этому . Им просто давали винтовку, и бросали на врага. Мы даже не стреляли по ним – артиллерия разнесла их в клочья ещё на полпути через это поле. Ведь два километра – это огромная дистанция для атаки.

Но они просто посылали людей на убой. Трупы лежали на земле, и гнили. Русские больше не выходят за ними, как делали это в Запорожье во время большого контрнаступления. Русские выходили и забирали раненных украинцев, а украинская артиллерия использовала их как мишени. Так что после нескольких засад, их просто бросали там истекать кровью и умирать. А что ещё делать, не рисковать же своими людьми, когда имеешь дело с такими», – подытожил он.