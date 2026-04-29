Украинский эксперт: «Русские дроны-ждуны господствуют на фронте»
Украине следует учиться у ВС РФ работать дронами из засад.
Об этом в интервью каналу «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, майор ВСУ запаса Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая обратила внимание на серьезную проблему для ВСУ – так называемые дроны-ждуны, которые по всему фронту выжидают цель и начинают атаку в момент ее появления.
«С военной точки зрения, это неплохо. Это такая мина, условно говоря, которая сидит в засаде и ждет, когда подъедет противник, враг. Я думаю, что мы тоже… ну, мы… русские многому учатся у нас. Нам нужно во время войны учиться у врага, брать те самые рациональные вещи, которые он использует. Это неплохо для того, чтобы препятствовать логистике», – сказал эксперт.
Он надеется, что скоро дроны-ждуны массово будут появляться и у ВСУ.
«Ничего плохого, что русские здесь были господствующими. Во время войны друг у друга любая армия учится постоянно, используя рациональные вещи, которые делает противник», – заявил Гетьман.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: