Украинский эксперт: «Русские дроны-ждуны господствуют на фронте»

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 12:57
  (Мск) , Киев
Украине следует учиться у ВС РФ работать дронами из засад.

Об этом в интервью каналу «Львов медиа» заявил украинский военный аналитик, майор ВСУ запаса Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая обратила внимание на серьезную проблему для ВСУтак называемые дроны-ждуны, которые по всему фронту выжидают цель и начинают атаку в момент ее появления.

«С военной точки зрения, это неплохо. Это такая мина, условно говоря, которая сидит в засаде и ждет, когда подъедет противник, враг. Я думаю, что мы тоже… ну, мы… русские многому учатся у нас. Нам нужно во время войны учиться у врага, брать те самые рациональные вещи, которые он использует. Это неплохо для того, чтобы препятствовать логистике», – сказал эксперт.

Он надеется, что скоро дроны-ждуны массово будут появляться и у ВСУ.

«Ничего плохого, что русские здесь были господствующими. Во время войны друг у друга любая армия учится постоянно, используя рациональные вещи, которые делает противник», – заявил Гетьман.

