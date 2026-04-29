Военблогер: ВСУ сожгли до 20% резервуаров в Туапсе, будут атаковать ещё

Известный российский военблогер Анатолий Радов приехал в Туапсе, где накануне в третий раз возник пожар на местном НПЗ после налёта дронов ВСУ.

Интересно, что Радов подтверждает озвученные ранее властями данные о том, что ситуация не является катастрофической.

«Читаю у хохлов про какое-то инферно в Туапсе… Никакого инферно и близко. Горит далеко от моря, примерно, 3 резервуара. В один прямо видно, что не обломок влетел, крыша верхняя смята сильно. Ну, ещё штук 5 рядом потушенные с прошлого раза. С учётом того, что это примерно 15-20 процентов от всех резервуаров – будут атаковать дальше», – предупреждает он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Радова, сейчас от пожара «дым улетает в горы, не на город».

Однако «есть места, где жопа, – там, где дым этот опускается».

«Сами туапсинцы вообще не обращают внимания на пожар… Спокойно ходят без масок, все при общении улыбаются, никакой паники пока не увидел».

Радов публикует вывеску местной сети табачных лавок «Дымный рай».