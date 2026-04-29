Военблогер: ВСУ сожгли до 20% резервуаров в Туапсе, будут атаковать ещё

Михаил Рябов.  
29.04.2026 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 585
 
Дзен, Происшествия, Россия


Известный российский военблогер Анатолий Радов приехал в Туапсе, где накануне в третий раз возник пожар на местном НПЗ после налёта дронов ВСУ.

Интересно, что Радов подтверждает озвученные ранее властями данные о том, что ситуация не является катастрофической.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Читаю у хохлов про какое-то инферно в Туапсе… Никакого инферно и близко. Горит далеко от моря, примерно, 3 резервуара. В один прямо видно, что не обломок влетел, крыша верхняя смята сильно. Ну, ещё штук 5 рядом потушенные с прошлого раза. С учётом того, что это примерно 15-20 процентов от всех резервуаров – будут атаковать дальше», – предупреждает он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Радова, сейчас от пожара «дым улетает в горы, не на город».

Однако  «есть места, где жопа, – там, где дым этот опускается».

«Сами туапсинцы вообще не обращают внимания на пожар… Спокойно ходят без масок, все при общении улыбаются, никакой паники пока не увидел».

Радов публикует вывеску местной сети табачных лавок «Дымный рай».

«Когда заказывал нейминг в рекламном агентстве «Ванга», – смеется автор.

Метки:

English version :: Читать на английском Военблогер: ВСУ сожгли до 20% резервуаров в Туапсе, будут атаковать ещё

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить