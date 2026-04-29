Воюем с «проклятым Западом», мечтая стать его частью – историк
Россия до сих пор не избавилась от рудиментов стремления в Западный мир, давно уже находясь в схватке с этим «людоедом».
Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы очень долго пытались войти в западноцентричный мир, в тот самый мир, где центром являются США.
И вот так произошло, что мы оказываемся в конфликте с этим самым миром, а мы выстроены под вхождение в этот самый мир. Как же можно воевать с теми, куда мы пытаемся войти и кем мы пытаемся стать?
Эта инерция западноцентризма этих установок, она парализует стратегию и волю. Как же можно воевать с США, противостоять Западу, ведь это область вожделений так называемых элит, которые пытаются туда войти.
Надо уйти от этих иллюзий. Конфликт не сегодня возник Россия-Запад. Он исторически воспроизводится. Сколько существует русская история, мы всегда находимся в оппозиции к Западу.
Это боязнь признать сегодня такое коллаборационистское мышление, которое парализует суверенную государственную политику. И не только у нас. Потому что примерно те же иллюзии разделяли очень многие страны мира до последнего момента», – сказал Багдасарян.
«Надо наконец, скажем, признать то, что есть некое чудовище, людоед. Который хочет пожрать всех. Скажем, он собирается это сделать в той или иной последовательности. Вот пока это не будет… этого признания, ну, скажем так, – это будет течение умиротворения агрессора. Чем кончается умиротворение агрессора, хорошо известно», – добавил историк.
