Воюем с «проклятым Западом», мечтая стать его частью – историк

Россия до сих пор не избавилась от рудиментов стремления в Западный мир, давно уже находясь в схватке с этим «людоедом».

Об этом на канале «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы очень долго пытались войти в западноцентричный мир, в тот самый мир, где центром являются США. И вот так произошло, что мы оказываемся в конфликте с этим самым миром, а мы выстроены под вхождение в этот самый мир. Как же можно воевать с теми, куда мы пытаемся войти и кем мы пытаемся стать? Эта инерция западноцентризма этих установок, она парализует стратегию и волю. Как же можно воевать с США, противостоять Западу, ведь это область вожделений так называемых элит, которые пытаются туда войти. Надо уйти от этих иллюзий. Конфликт не сегодня возник Россия-Запад. Он исторически воспроизводится. Сколько существует русская история, мы всегда находимся в оппозиции к Западу. Это боязнь признать сегодня такое коллаборационистское мышление, которое парализует суверенную государственную политику. И не только у нас. Потому что примерно те же иллюзии разделяли очень многие страны мира до последнего момента», – сказал Багдасарян.