Все затянут пояса в пользу США: Вашингтон обыграл и Европу, и нас – Симонов

Благодаря войне на Ближнем Востоке США зарабатывают огромные суммы за счёт беднеющих европейцев.

Об этом на канале «Револьвер» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Стармер говорит, что из-за последствий войны в Иране британцам придется менять свои привычки: где отдыхать, что покупать в супермаркете и так далее. То есть, затянуть пояса.

А крупнейшие поставщики нефти в Европу – США. Ну, по газу еще чуть-чуть Норвегии проигрывают. Скоро, поверьте, они по газу будут крупнейшими поставщиками. То есть нас с европейского рынка выкинули – и собой заместили.

При том, что европейцы теперь понимают, что США – партнеры специфические, но сделать ничего уже не могут, кроме затягивания поясов и оплаты.

А оплата идет американским компаниям, которые на европейцах зарабатывают. Потому что американцы наращивают экспорт как могут – и на этом зарабатывают», – сказал Симонов.