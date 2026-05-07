Зе-офис пляшет жгучий канкан на могилах «незламных» украинцев – русофоб Дроздов

Украинцы полностью оправдывают новые назначения офиса Зеленского, в которых идеально сплелись старые схематозники и нынешние мародёры .

Об этом в эфире Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, Дроздова возмутило назначение на место советника главы офиса президента Буданова экс-депутата, бывшего вице-премьера и олигарха Сергея Тигипко, известного ещё со времён Януковича.

«Поздравляю всех с новым эпохальным назначением – у нас Тигипко, руководитель избирательного штаба Януковича, человек, который голосовал за диктаторские законы, в принципе, это понятно, всё равно, какому диктатору служить… У Буданова плохих людей же не будет, правда же? Все кипятком писают по новому Ермаку, так плохого же не назначит большой патриот. Я на это смотрю с большой ехидностью.

Это же чистая органика! Тигипко в той всей когорте – это чистая органика. Это один организмом было, есть и будет. И мне иногда удивительно, что наш наивный, инфантильный, одновременно несокрушимый (потому что наивный и инфантильный) народ заслуживает в действительности именно таких кумиров. Я имею в виду человека, который назначил своим советником Тигипко», – причитает Дроздов.