Европа пытается выиграть время, затягивая войну на Украине.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге списавшийся из ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы тянут до истечения срока Трампа. Это три года. И именно на столько они дают Украине денег, чтобы она продолжила эту войну», – сказал Луценко.

Он говорит, что в этой ситуации Владимир Зеленский осознал, что Европа будет закрывать глаза на его коррупцию, ложь, кумовство, антидемократичность, отсутствие свободы слова и так далее.

«И он понял, что ему на это дают деньги, пока он президент. И тогда он сказал, что мне это все безразлично, никакого мира уже не нужно. Как только началась иранская война, что сказал Зеленский буквально через несколько дней? Я не допускаю выборов президента Украины не то что во время войны, а даже во время прекращения огня. Только после установления устойчивого мира. И то спустя время», – обратил внимание экс-генпрокурор.

По его словам, правовых механизмов выйти из этой ситуации нет: