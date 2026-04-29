Американцы серьёзно рассорили наших партнёров. Ситуация очень опасная – российский дипломат

Несмотря на ряд трудностей, США добиваются своих целей, создавая России глобальную по масштабам опасность.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они отработали на ура тактику поссорить между собой соседей – арабов и Иран. Здесь аспект ещё есть — это БРИКС, Индия с Пакистаном, с Китаем, застарелые, сложности были, а это свежий набор аргументов, не хотят разговаривать они друг с другом.

Мы когда проводим совещания с арабскими послами, они просят, чтобы не было посла. Здесь тоже американцы продвинулись.

Меня очень раздражает у нас в большинстве комментариев сейчас приподнятое такое чувство, что там американцы потерпели поражение.

Но если брать в целом процесс, он очень опасный. И он продолжается. Нам надо не смотреть на их какие-то проигрыши в важных вопросах, но не центровых, а смотреть, что в центровых вопросах происходит. А здесь серьёзное движение неумолимое вперёд», – предупредил Бакланов.