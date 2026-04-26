Кремль просчитался, сделав ставку на переговоры с Трампом – американский эксперт

Максим Столяров.  
26.04.2026 17:51
  (Мск) , Москва
Чтобы добиться каких-то уступок от Вашингтона, с ним нужно вести бескомпромиссный разговор с позиции сильного.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«КСИР проявил свою власть. Их жесткая позиция, их красная линия, согласно которой никаких дальнейших переговоров не будет, пока США не снимут свою фиктивную блокаду – сработало, верно?

И я считаю, что это правильное решение. Я не думаю, что можно идти на уступки США. Я считаю, что это проявление слабости, особенно в отношениях с нынешней администрацией, но и не только», – сказал Слебода.

«Мы уже не раз видели это в отношениях с Россией. Я думаю, что Россия и Кремль допустили ошибку, слишком охотно вступая в политические игры с администрацией Трампа. И внутри Совета Безопасности у России есть разногласия по этому поводу», – добавил он.

Напомним, дипломат и американист Владимир Васильев уверен, что отсутствие жесткой реакции России на украинские удары и провокации Европы связана с существованием договоренностей с США: Москва не хочет закрывать «окно возможностей» по переговорам.

Также, публицист Максим Калашников жаловался, что Россия – единственная страна, которая демонстрирует необъяснимое благодушие в отношении руководства врага, убивающего российских граждан.

