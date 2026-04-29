Ашманов: Пересядем на «Макс», как с «Мерседесов» на «УАЗы»

Россия как воюющая страна неизбежно придёт к ограничениям в Интернете – сопоставимым с теми, что существуют в Китае.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне совершенно не нравится, как его втюхивают, как его вкрячивают сейчас везде, везде заставляют, буквально от родительских сообществ прямо крик, что заставляют всех переходить на «Макс» в школе. А, с другой стороны, конечно, национальный мессенджер стране нужен. Если всё устаканится, и «Макс» всё-таки будет национальным менеджером и при этом его монопольное положение не повлияет на его качество, то это нормально. Но вот сам период вкрячивания его без смазки, что называется, ну так, конечно, некрасиво. А в принципе, национальный мессенджер, ну что, ну, будет он один. А в Китае интернета даже нет, там есть WeChat, и всё. У нас, скорее всего, тоже к этому придёт, не факт, что это очень хорошо. Но я считаю, что у страны нет задачи сохранить, чтобы всем было удобно, классно, и как бы никакой ответственности, и чтобы все могли творить, что угодно, и было удобно. Мы воюющая страна. Будут какие-то ужесточения», – сказал Ашманов.

«Условно говоря, прикольно ездить было на BMW, на Мерседесах, сейчас пошёл поток китайских машин. Но вообще, идёт война, если она чуть-чуть усилится, в конце концов скажут: «Всё, ездим на УАЗах». Потому что это свои, потому что их нельзя удалённо выключить, потому что они не собирают данные, потому что они проходимые. Все на «буханки». Ну, придётся пересесть. А что? Ну да. По законам военного времени. А заднице будет немножко менее комфортно. «Буханка», она вся в дырках, и сквозь них свистит, так сказать, мороз», – привёл аналогию эксперт.

