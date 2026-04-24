Экс-замглавы СБУ: Активно работаем в мессенджере «Макс» – маскируемся под россиян

Вадим Москаленко.  
24.04.2026 19:50
  (Мск) , Киев
Украинские спецслужбы активно взламывают отечественный мессенджер «Макс».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы становимся более уязвимыми, потому что мы и в условиях войны открытая страна, где интернет никто не ограничивает. Что с этим делать, понимая, что русские выстраивают такую цифровую крепость вокруг себя?

Да они много потеряют в экономике, но таким образом они пытаются получить преимущество в шпионской деятельности», – спросил ведущий.

«На самом деле, любая система, она может быть сломана, и мы туда можем залезть. Это никто не скрывает, в том числе их так называемый «Max» – наши там работают, и активно работают, и маскируются под их граждан, ничего там такого чрезвычайного нет. Здесь другая ситуация, что делать с их атаками против нас, где общество открыто», – ответил экс-СБУшник.

