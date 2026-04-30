Президент США Дональд Трамп на самом деле мечтает стать победителем великой России.

Об этом в беседе с киевским антироссийским пропагандистом и пиарщиком шарлатанов Дмитрием Гордоном (террорист) заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дуда нахваливает Трампа и говорит, что тот часто использует дезинформацию, чтобы отвлечь внимание.

«Я лично считаю, что президент Дональд Трамп имеет свою очень критичную оценку Владимира Путина. Я так думаю. Очень. Но он никогда вслух не скажет, что Путин слаб, потому что он хочет победить Путина. А что за доблесть победить слабого? Он всегда будет говорить, что Путин сильный, великий, могущественный, потому что тем величественнее будет его победа, когда он уже победит Путина. И, по моему убеждению, президент Трамп все время ищет эти возможности, чтобы как-то обойти с флангов и окончательно победить Владимира Путина», – уверяет Дуда.

По его словам, Трамп находится на этапе наращивания возможностей для создания очень серьезной силы, которая «пошатнет успех российского лидера».

Впрочем, поляк признает, что у Трампа не все получается в этом вопросе, но верит, что он сможет победить Россию.