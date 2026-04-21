Закончим с Ираном и возьмемся за Россию, – экс-глава ЦРУ

Анатолий Лапин.  
21.04.2026 13:25
  (Мск) , Киев
Дзен, Россия, США, ЦРУ


Россия временно получает дополнительные доходы от роста цен на нефть на фоне войны США с Ираном. Как только этот конфликт будет закончен, придет время «закручивать гайки» в отношении РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Independence Avenue Media» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия временно получает дополнительные доходы от роста цен на нефть на фоне войны США...

«США продолжают участвовать в процессе и пытаются помочь в переговорах по урегулированию конфликта. Я общался с некоторыми из тех, кто участвует в этих переговорах. Я не питаю больших надежд на их скорое завершение, особенно сейчас, когда Россия может продавать больше нефти по более высокой цене.

Но я думаю, что когда всё закончится, когда закончится война в Персидском заливе, когда пакет документов попадёт к президенту, когда будут введены санкции США, вот тогда-то и настанет время по-настоящему закрутить гайки в отношении Российской Федерации, что уже давно пора сделать», – заявил Петреус.

Газета New York Times перед новым годом сообщала, что удары по российским военным заводам и энергетическим объектам, осуществляемые якобы Украиной, готовит агентура ЦРУ. Дональд Трамп дал согласие на операцию, чтобы склонить Владимира Путина к «похабному миру».

«Трамп высоко оценил тайную роль Америки в нанесении ударов по энергетической отрасли России… Это даёт ему возможность отрицать свою причастность и даёт рычаги влияния, в то время как российский президент продолжает «дразнить его»… ЦРУ также будет уполномочено оказывать помощь в ударах украинских беспилотников по судам «теневого флота» в Чёрном и Средиземном морях», – говорилось в публикации.

