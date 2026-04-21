На Украине объявили о очередном «чудо-оружии», которое якобы поможет победить Россию.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВСУ запаса Анатоли Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что Украину недавно посетил король Швеции, а в ходе визита речь шла о подготовке украинских пилотов для шведских истребителей «Грипен». При этом диктатор Владимир Зеленский выразил надежду, что разблокирование еврокредита, выделение которого ранее остановила Венгрия, поможет приообрести эти самолеты.

Храпчинский говорит, что «Грипены» должны стать одним из приоритетов для Украины.

«Грипен» – это тот самолет, который более подходит для наших реалий, возможность использования его с любого участка, с коротким временем перезарядки, с заправкой во время включенного двигателя, что позволяет нам использовать их активно для нанесения ударов по вражеской территории или для ударов по временно оккупированной Украине. Это тот самолет, который нам потребуется после того, когда мы, активно работая средствами поражения типа дальнобойных или мидлстрайк-дронов, начнем уже выбивать остатки российских сил с территории Украины. Но опять-таки надо говорить о том, что это не завтра уже, потому что нужно закупить самолеты, подготовить технический состав, подготовить пилотов», – заявил Храпчинский.

В свою очередь ведущий, патологический русофоб Дмитрий Тузов добавил:

«Классная машина. И в шведской концепции «Грипен» работает с автобанов, как садится, так и взлетает на боевое задание».

Читайте по теме: Генерал ВСУ высмеял «песни Зеленского» о сотнях «Грипенов» и «Рафалей».