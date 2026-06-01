«Попивай кофе дома и убивай русских»: К ударам по России хотят привлечь дронщиков «из разных стран мира»

На Украине начали разработку модели, в которой операторы военных дронов будут находится за сотни и тысячи километров от поля боя в безопасности.

Об этом в статье, опубликованной ориентированным на глобалистов киевским изданием «Зеркало недели», пишет экс-командир спецподразделения ударных дронов (2022–2024) ВСУ Валерий Боровик, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Автор утверждает, что именно наработки его компании легли в основу проведенной СБУ операцией «Паутина», в ходе которой были поражены ряд российских аэродромов в глубоком тылу. Он отмечает, что тогда у него возникала идея «масштабировать опыт «Паутины» для применения в спецоперациях по всей линии столкновения».

«Что, если создать систему, в которой дроны активируются вблизи линии столкновения, а пилоты из разных стран мира дистанционно выполняют боевые задачи в реальном времени? Фактически это новый тип войны, где технологии стирают физическую дистанцию между войной и человеком, участвующим в ней на большом расстоянии. Тогда меня остановили моральные и юридические вопросы. Насколько допустимо привлекать гражданских людей из других стран к реальным боевым действиям? Как это должно регулироваться законодательством? Где проходит грань между оператором, добровольцем, игроком и полноценным участником войны? Но сейчас, имея опыт работы с иностранцами из состава интернационального легиона, все это можно правильно оформить и сделать. И таким образом решить проблемы, возникающие сейчас с переформатированием иностранного легиона», – считает Боровик.

По его словам, его компания работает над разработкой и внедрением полноценной концепции дистанционной войны дронов (ДВД), подразумевающей модель, где значительную часть боевых задач могут выполнять дистанционно подготовленные операторы без физического присутствия непосредственно в зоне боевых действий.