Российский дипломат: Трамп специально открещивается от НАТО накануне большой войны в Европе
Упреки Дональда Трампа в адрес европейских стран НАТО – часть плана Вашингтона по стравливанию ЕС и России, на чем впоследствии американцы планируют заработать миллиарды, как во время Второй Мировой войны.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Речь идёт о реализации плана, который был разработан примерно 15 лет назад, и сейчас все составные части начинают выявляться.
Ну, например, странный драйв Соединённых Штатов Америки от европейского центра НАТО. Вроде бы вещь, противоречащая интересам Запада, а нет.
Замысел простейший. Он заключается в том, чтобы если сделать не мировую войну, то такую очень большую войну и, как всегда, её сделать в Европе, потому что это наиболее чувствительно.
Образуется европейский центр. И вот этот европейский центр, как дураков, натравливают, как всегда, на Российскую Федерацию, и они должны в это дело втянуться.
Пока реализация идёт «на ура». Они втягиваются, увеличивают военное производство и так далее. Украина — это как стартёр этого процесса, и тоже пока всё идёт более или менее по расчётному направлению.
Я думаю, что у нас очень большая недооценка была в течение многих лет ситуации, которая складывалась в Европе. За это время они нарастили серьёзно экономический потенциал, теперь развивают военный потенциал темпами, которые сравниваются с темпами конца 30-х годов», – заявил Бакланов.
